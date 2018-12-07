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Как соседи спасали многодетную мать, чтобы чиновники не забрали детей

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  • 7.12.2018, 15:24
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Епархия помогла с одеждой, а соседка заступилась за Ольгу Бойцову на комиссии.

В ноябре 2018 года в дом Ольги Бойцовой с проверкой пришли чиновники. Им не понравились условия, в которых женщина воспитывает четверых детей. Ольге дали десять дней, чтобы отреагировать на замечания, а детей на это время забрали в приют, передает «Еврорадио».

Справиться с проблемами Ольге помогли односельчане. Сейчас её дети, 16-летняя Анна, 15-летний Николай, 6-летний Миша и 4-летний Прохор, вернулись домой. А о том, что произошло, мать вспоминает, как о страшном сне.

"Это было негласно приказано мне сделать"

Эта история началась два года назад, когда Ольга Бойцова и её четверо детей переехали в деревню Великое Кашо Городокского района (Витебская область). Ольга устроилась работать дояркой на частное предприятие.

Ни родителей, ни родственников у многодетной матери нет — детей она воспитывает одна. Муж уехал на заработки в Россию и вскоре перестал помогать семье. В таких условиях рассчитывать можно было только на себя.

В начале 2018 года Ольга родила пятого ребёнка. Но сын умер после прививки в апреле — мальчику не было и двух месяцев. Сейчас женщина снова беременна — на седьмом месяце, и находится в декретном отпуске. В ноябре домой к Ольге Бойцовой пришли чиновники из отдела по социальным вопросам Городокского райисполкома.

"В ноябре был разговор с представителями райисполкома, — рассказывает Ольга Бойцова. — Добровольно-принудительно мне предложили оставить детей в социально-педагогическом приюте, так как у меня тяжёлая жизненная ситуация. Я написала заявление, что прошу взять детей в центр на время решения проблем. Это было негласно приказано мне сделать".

Приехала проверка, а в доме не было дров

Семья Бойцовой стоит на учёте, признано, что дети в ней находятся в социально опасном положении. Ранее чиновники уже приезжали к Ольге с проверками: ухожены ли дети, как одеты, накормлены ли. По словам Ольги, никаких замечаний долгое время не было. Но ноябрьская проверка заметила, что в доме, где живёт многодетная семья, нет дров.

"Из-за этого меня вызвали на комиссию 14 ноября, — продолжает Ольга. — Мол, скоро зима, а дров нет. Хотя я говорила, что дрова будут".

Анна, которой 16 лет, входила в число призёров республиканской олимпиады по информатике. После школы Аня мечтает поступить в Военную академию. Когда она узнала, что её вместе с другими детьми забирают в приют, у девочки случилось истерика: как в таких условиях подготовиться к экзаменам?!

Кроме дров, обнаружили задолженность по коммунальным платежам и за электроэнергию. Рассчитаться с задолженностями самостоятельно Ольга не могла. Также чиновники нашли почти пустой газовый баллон. А по состоянию, в котором находился дом, сделали вывод о необходимости ремонта.

Выход из тупика

На решение проблем Ольге Бойцовой дали десять дней. Если бы не неравнодушные соседи, её дети и сегодня были бы в приюте. Но случилось чудо, и к 28 ноября все проблемы были решены! Дети остались жить с матерью.

Председатель районной организации профсоюзов Ирина Дорощенко организовала подвоз и поколку дров. Также профсоюзы приобрели для семьи три мешка картошки, а соседка Любовь Иванова заступилась за Ольгу на комиссии, где решалась судьба её детей.

"За этой семьёй я наблюдаю почти как они приехали, — рассказывает Еврорадио Любовь Иванова. — Семья находилась в диком экономическом тупике. Местные социальные службы решили, что детям будет лучше в детском доме. Но это ерунда. Я знаю Ольгу, знаю детей. Летом она приходила с ночной дойки и бежала в лес за черникой, чтобы потом продать".

По словам соседки, которая также присутствовала на комиссии, на Бойцову начали настоящую охоту. Местные чиновники ставили вопрос о лишении женщины родительских прав.

"На комиссии я подняла вопрос: а чем помогли многодетной матери, предложили ли ей дополнительную работу, как там её права соблюдались, — продолжает Любовь Александровна. — Я так и сказала, если бы Ольга была юридически образована, то была бы другая ситуация. Вместо того, чтобы помочь, вы на неё нападаете. Как вы могли, говорю, её в аварийный дом заселить?! В деревне ни садика, ни яслей. В школу в Городок возят".

"Бьётся как рыба об лёд"

К решению проблем Ольги присоединилась Витебская епархия.

"Отец Виктор из епархии очень помог, — продолжает Любовь Иванова. — Дочери купили очки, закрыли вопрос с задолженностью, купили продуктов, помогли одеждой. Одному парню только 41 размер кед осталось приобрести. Про таких женщин, как Ольга, говорят: "Бьётся как рыба об лёд". Какая-то помощь ей выплачивается на детей, но алиментов от отца нет".

По словам Ольги Бойцовой, основные пункты — газ, задолженность, дрова — были закрыты. Также ей помогли с ремонтом крыши, крыльца и фронтона. "На всё было дано лишь десять дней, но всё закончилось хорошо. Спасибо тем, кто мне помог", — говорит женщина.

"Помощь Ольге Бойцовой оказывалась неоднократно различными службами. Выделяется государственная адресная помощь. На сегодняшний день все острые вопросы этой семьи решены, — подытоживает Ирина Дорощенко. — Есть ряд объективных и субъективных причин состояния семьи. Женщина сейчас находится в декретном отпуске. Одно могу сказать — в семье очень хорошие дети. И им надо было помочь".


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