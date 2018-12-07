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Николай Статкевич: Как только ситуация изменится, белорусы вернутся на Родину

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  • 7.12.2018, 15:44
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Декрет о «тунеядцах» будет отменен.

Назначенные "тунеядцами" полмиллиона наших сограждан - это люди, не нашедшие достойной работы в деградирующей благодаря "мудрому" руководству белорусской экономике. Большая часть из них вынуждена выезжать на временную или постоянную работу в более успешные страны, пишет в "Фейсбуке" один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Оттуда они не только материально обеспечивают себя и свои семьи на Родине. Своими пересылаемыми или привозимыми в Беларусь многими сотнями миллионов долларов они поддерживают положительное сальдо платежного баланса страны и удерживают на плаву белорусский рубль.

Из опыта соседних стран ЕС мы знаем, что подавляющее большинство экономических мигрантов возвращается на Родину, как только там улучшается экономическая ситуация и увеличивается заработная плата. Они возвращаются с новыми трудовыми навыками, знаниями передовых технологий или даже с базовым капиталом для организации бизнеса. И дают ощутимый толчок развитию своих стран.

Своими декретами правитель превращает белорусское гражданство в бремя, заставляет экономических мигрантов избавляться от него любыми способами. Он принуждает их обустраиваться на чужбине вместе со своими семьями и закрывает им возможность возвращения.

Таким образом правитель навсегда выталкивает из страны наиболее динамичную часть народа. Что неизбежно приведет к деградации нации и государства. Китайцами он планирует нас заменить, что ли?

Мы расцениваем очередную попытку власти ввести в действие декрет о "тунеядцах", как крайне опасное для будущего Беларуси действие. В ближайшее время Народная Грамада обсудит сложившуюся ситуацию и примет решение о способах противодействия опасным планам власти.


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