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Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд

  • 7.12.2018, 15:57
  • 2,439

А вот с тем, как начнется 2019-й, пока не определились.

Через две недели белорусов ждет не очень приятная длинная рабочая неделя. Шестидневка (неделя 17 – 22 декабря) образовалась из-за переноса рабочего дня с понедельника 24 декабря на субботу, 22 декабря, пишет kp.by. Зато потом три выходных.

После этого небольшой рабочий всплеск со среды 26 декабря по субботу 29 декабря – и снова три выходных, на этот раз праздничных. 31 декабря – понедельник, 1 января – вторник. Когда на работу? Пока неизвестно, порядок выхода на работу правительство пока не определило. Зато точно известно, что будут еще длинные рождественские выходные с 5 по 7 января.

С наступающими праздниками!


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