Банки открыли сезон охоты на деньги россиян 7.12.2018, 16:27

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Вклады населения остаются главным источником ресурсов для банковской системы.

Банки заманивают вкладчиков сезонными праздничными депозитами с повышенной ставкой, пишет сайт finanz.ru.

Ставки этих вкладов составляют в этом году в среднем 6,5-8% годовых, что на 0,3-1,85 процентного пункта (п. п.) выше по сравнению со ставками стандартных вкладов банков, если размещать аналогичные суммы на те же сроки.

Так, еще в ноябре такие депозиты предложили ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), "Русский стандарт", "Почта банк", "Возрождение", "Санкт-Петербург", "Восточный" и ОТП-банк. С начала декабря к ним присоединились Связь-банк, СДМ-банк, Транскапиталбанк и другие. Сбербанк обновил сезонное предложение для вкладчиков 1 декабря.

При этом максимальную доходность на уровне 8% годовых или чуть выше готовы предложить немногие. Например, такая ставка действует по вкладу "Мечты" сроком 380 дней от МКБ, который можно открыть до 31 января 2019 года и дважды пополнить в течение первых 190 дней. Пополняемый новогодний вклад "Русского стандарта" под названием "Новогодний доход" с такой же ставкой открывается на 240 дней.

Доходности выше 8% можно добиться, разместив деньги на сезонном вкладе Альфа-банка "Большой куш" на долгий срок и капитализируя проценты. В таком случае ставка двухлетнего вклада достигнет 8,18% годовых, трехлетнего - 8,01% (без капитализации - 7,6% и 7,2% годовых соответственно). Доходность трехлетнего сезонного вклада "Максимум" в ВТБ также достигнет 8% годовых, если выбрать ежемесячную капитализацию процентов. Без нее ставка составит 7,2% годовых.

Максимальный приток средств населения традиционно наблюдается в последний месяц года. В декабре 2014 года, когда в декабре ставки вкладов резко увеличились вслед за ключевой ставкой, многие клиенты открыли депозиты под более высокие проценты и до сих пор массово их продлевают именно в конце года, напоминает вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. Кроме того, сейчас важную роль играют различные премии и бонусы, которые платятся в этот период, добавляет он.

В условиях санкций, отрезавших банковскую систему от иностранных инвестиций, деньги населения есть и остаются главным источником долгосрочного финансирования российских банков, отмечает рейтинговое агентство S&P в опубликованном в понедельник обзоре «2019 Outlook For Global Banks» По данным ЦБ, на 1 ноября население хранило в банках на вкладах 27,07 трлн рублей - на треть больше, чем корпорации, чьи депозиты составляли 20,9 трлн рублей.