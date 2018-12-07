Минское «Динамо»: Пулккинен остается в команде 7.12.2018, 17:02

Теему Пулккинен

Фото: pressball.by

Хоккеист не будет обменян в московское «Динамо», равно как и в любой другой клуб.

Форвард Теему Пулккинен в ближайшее время не покинет минское "Динамо". Такова принципиальная позиция клуба, заявил руководитель пресс-службы "зубров" Роман Стронгин, пишет "Прессбол".

"Реально с Пулккиненом того, о чем писал "Чемпионат", не происходит. Действительно, было предложение из московского "Динамо" по поводу обмена Теему. Клуб ответил отказом на это. Пулккинен не будет обменян в московское "Динамо", равно как и в любой другой клуб. Мы не рассматриваем в принципе такую возможность, это принципиальная позиция клуба", — сказал Стронгин.

Он подчеркнул, что вопрос ухода нападающего из команды за денежную компенсацию также не стоит. Стронгин не исключил, что, возможно, он когда-то возникнет, но не сейчас.

"Теему остается игроком хоккейного клуба "Динамо-Минск". Мы на него рассчитываем. Как сказал Андрей Сидоренко, мы его ждем", — продолжил Стронгин.

Когда же финн вернется на лед, по словам собеседника агентства, решат медики. Пулккинен тренируется по индивидуальной программе, но играть он пока не готов. "Тренерский штаб на него рассчитывает, он один из самых ярких игроков нашей команды", — сказал Стронгин.

Пулккинен сыграл в нынешнем сезоне в составе "Динамо-Минск" 25 матчей, в которых набрал 16 очков (8+8). Однако с 6 ноября он не играет из-за болей в спине.