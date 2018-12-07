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Варфоломей – митрополиту РПЦ: Вы не сможете носить титул

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  • 7.12.2018, 17:15
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Вселенский патриарх Варфоломей
Фото: EPA

После объединительного собора в Украине, митрополит РПЦ не сможет носить титул митрополита Киевского.

Вселенский патриарх Варфоломей в письме к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию от 12 октября отмечал, что после избрания предстоятеля Укрианской православной церкви тот не сможет носить титул митрополита Киевского, пишет "Гордон".

Соответствующее письмо опубликовал в Facebook 6 декабря митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Александр (Драбинко),

"Мы сообщаем вам, что после выборов предстоятеля украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, вы не сможете еклизиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", – написал Варфоломей.

Вселенский патриарх также призвал Онуфрия принять участие в объединительном соборе и отметил, что тот может выдвигать свою кандидатуру в предстоятели.


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