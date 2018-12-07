В Могилеве власти купят новогодние подарки не всем детям 3 7.12.2018, 17:26

1,020

иллюстрационное фото

Родители возмущены.

Новогодние подарки за счет городского бюджета в этом году в Могилеве получат только дети определенных категорий. Остальным, как «рекомендовал» горисполком, детские сады и школы могут покупать подарки за внебюджетные деньги и средства спонсоров. А в итоге их покупают родители, которые возмущены этими изменениями. Tut.by попытался разобраться, что произошло.

До 2018 года Могилевский горисполком выделял деньги на покупку новогодних подарков для детсадовцев и младшеклассников — всех без исключения. Например, в 2017 году на подарки для 40 856 детей город выделил из бюджета более 311 тыс. рублей.

Сладости в предыдущие годы получали все: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в приютах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в Доме ребенка, а также ученики 1−4-х классов и дошколята. Например, в 2017 году для учеников младших классов и дошкольников в Могилеве закупали наборы за 7 рублей, для остальных детей — за 11 рублей.

При этом, говорят родители, уже в прошлом году город хотел отказаться от покупки подарков всем детям, а выделять деньги на конфеты только категорийным. Однако родители начали возмущаться, и подарки купили для всех.

— Но в этом году денег на подарки всем детям, видимо, нет. Нам в саду сказали: хотите, чтобы Дед Мороз принес ребенку подарок, — покупайте сами. Кто-то возмущается, кто-то молчит, но деньги сдаем все, сами наборы и выбираем: 300-граммовые — для самых маленьких, по полкилограмма — для детей постарше. Кто-то покупает сразу на всю группу, кто-то каждый своему ребенку. Детям ведь нужен праздник и вера в чудо, — рассказывают родители.

Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко отказалась давать комментарий и «не согласовала», чтобы на наши вопросы ответила начальник управления образования горисполкома Ирина Новикова. Чиновница сказала, что всю информацию по новогодним подаркам для детей дали на пресс-конференции, куда пригласили только государственные СМИ, так как «информировать задачи не было».

— Руководителям дошкольных и школьных учреждений города даны рекомендации приобрести подарки детям с учетом их возрастных особенностей, используя средства внебюджетной деятельности, собранные родительскими комитетами, попечительскими советами, а также за счет спонсорской и шефской помощи. Не обязательно это будут наборы конфет, в приоритете должны быть мягкие игрушки, канцелярские принадлежности и книги, — передает слова Ирины Новиковой ИА «Могилевские ведомости».

Горисполком в этом году выделил деньги на 6200 наборов конфет, которые получат только дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных малообеспеченных семей, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, находящиеся в городском социальном приюте, воспитанники Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Дома ребенка.