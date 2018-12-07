Из-за мощного снегопада и аварий затруднено движение на гродненской трассе 7.12.2018, 17:41

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Фото: autogrodno.by

В пятницу в связи со сложными погодными условиями на М6 происходят ДТП.

Одно из них, с участием фур, случилось на путепроводе возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе. Из-за этого на данном участке затруднено движение. На какое-то время сотрудники ГАИ организовали поочередный проезд по одной полосе, пишет onliner.by.

В Госавтоинспекции предпринимают меры для восстановления нормального движения и призывают водителей выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.

На трассе М6 аварий сегодня много. В течение дня очевидцы сообщают о новых случаях.