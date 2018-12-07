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CNN: Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшие дни уйдет в отставку

  • 7.12.2018, 18:10
Джон Келли
Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Телеканал сообщил, что Трамп и Келли не разговаривают друг с другом.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшие дни подаст в отставку. Телеканал CNN сообщил об этом в пятницу утром, ссылаясь на неназванные источники, пишет «Голос Америки».

Источники Reuters в администрации президента пока не ответили на запрос агентства по этому поводу.

О том, что между Трампом и 68-летним Келли, генералом морской пехоты в отставке, сложились «непростые» отношения, пресса сообщала неоднократно. CNN, цитируя свои источники, утверждает, что сейчас отношения между президентом и главой его аппарата «хуже некуда». Телеканал сообщил, что Трамп и Келли не разговаривают друг с другом.

Собеседник CNN добавил, что говорить об окончательном решении вопроса с отставкой Келли пока рано - по крайней мере, до тех пор, пока Белый дом официально не подтвердит эту новость.

Источник Reuters говорил в ноябре, что Трамп ищет замену для Келли. В качестве одного из возможных претендентов назывался Ник Айерс, нынешний глава аппарата вице-президента Майка Пенса.

Назначение Келли должно было помочь внести больше порядка и стабильности в Белый дом, атмосфера в котором при Трампе часто становится «хаотичной и непредсказуемой».


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