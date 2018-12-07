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Топ-10 потрясающих голов в чемпионате Беларуси

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  • 7.12.2018, 18:53

Подборка лучших голов сезона-2018.

Софи Лорен говорила, что ничего не бывает красивым со всех точек зрения. В нашем чемпионате команды наколотили 516 голов и красоты там было не на одну десятку. Даже бедняге "Гомелю", забившему всего 16 мячей, есть чем прихвастнуть, пишет pressball.by. В общем, спешите видеть!

10. Дмитрий ЛЕБЕДЕВ (Городея)

Жодинцы подбирались к лидерам и рассчитывали на легкую домашнюю викторию, но получили удар под дых. Во втором тайме его изощренно нанес капитан "сахарников" Лебедев. Полузащитник получил мяч чуть ли не у углового флажка и, казалось, не имел особых вариантов развития атаки. Но, камон, это же Лебедев.

9. Сергей БАЛАНОВИЧ (Шахтер)

В первом тайме "горняки" трижды забили обескураженному "Слуцку", а вернувшийся в белчемпионат Баланович сделал это с особым блеском — ударом ножницами.

8. Александр БАТИЩЕВ (Гомель)

В пятницу, 13-е "Гомель" неожиданно для всех обыграл на выезде "Слуцк". Украинец Батищев вошел в штрафную по правому флангу и, изящно перебросив вратаря, уложил мяч в сетку.

7. Эрвейн МУКАМ (Неман)

Тренер гродненцев Игорь Ковалевич признался, что трансфер Мукама обошелся БАТЭ в 100 тысяч долларов. Французское солирование на "Центральном" доказывает выгоду капиталовложения. Сместившись с левого фланга и миновав на пути пару гомельчан, Эрвейн пустил мяч по изумительной траектории — без шансов для любого голкипера.

6. Игорь СТАСЕВИЧ (БАТЭ)

Лучший игрок страны получил мяч так далеко от чужой штрафной, что защитники "Городеи" даже не сразу принялись за прессинг. А когда поняли, что дело пахнет керосином, оказались бессильны. От эпичности момента за голову схватился даже парнишка за воротами — видел ли он когда-нибудь подобное?

5. Урош НИКОЛИЧ (Динамо Минск)

Великолепный Николич дарил столько счастья динамовским почитателям, что подобные видеонапоминания только давят на сентиментальность. А сила-то какая! Интересно, что мяч после перекладины угодил в спину голкиперу, а только потом — в ворота.

4. Богдан МЫШЕНКО (Торпедо-БелАЗ)

Это сейчас Мышенко — любимец жодинских болельщиков и лучший игрок сезона, а на старте сезона еще предстояло понять, что он за фрукт. Дебютный мяч украинец провел эффектно: пробравшись к углу штрафной площади и краем глаза оценив расположение вратаря, послал мяч "черпаком".

3. Александр СВЕРЧИНСКИЙ (Минск)

Зеркальная копия чудо-гола ван Бронкхорста сборной Уругвая на ЧМ-2010. В столичном дерби "Минск" разгромил "Торпедо" 6:1, а Сверчинский вскоре после этого события соберет чемоданы и отправится в чемпионат Армении.

2. Сергей РУДЫКА (Днепр)

На огород-поле команды проводили первый матч чемпионата и были полны надежд и желаний. Этим объясняется то, что все три гола, забитые в поселке тем днем, можно записывать на видеокассету и ставить на репит. Особенно впечатляет дальний выстрел Рудыки.

1. Станислав ДРАГУН (БАТЭ)

Это больше, чем красивый гол. На 53-й минуте вся "Борисов-Арена" поднялась на ноги и зааплодировала в память об Анатолии Капском, ушедшем на 53-м году жизни. И тут — удар с лету Драгуна…


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