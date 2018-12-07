В США представили криптовалютные законопроекты 1 7.12.2018, 18:55

Конгрессмены из США считают, что таким образом Америка сможет занять лидирующие позиции в перспективной отрасли.

Важность грамотного регулирования рынка цифровых денег подчеркнули конгрессмены из США: представитель Демократической партии из Флориды Даррен Сото и республиканец Тед Бадд из Северной Каролины. Они представили два законопроекта, направленных на регулирование криптовалют в стране, передает РБК.

Документ «О защите потребителей в сфере виртуальных валют» предполагает изучение рыночных манипуляций и создания способов их предотвращения, а законопроект «О конкурентоспособности рынка виртуальных валют и нормативного регулирования» предусматривает исследование опыта контроля блокчейн-индустрии в других странах. Реализацией должна будет заняться Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Конгрессмены предложили варианты развития новой технологии, они считают, что это положительно повлияет на экономику страны. Политики считают, что таким образом США смогут занять лидирующие позиции в перспективной отрасли.