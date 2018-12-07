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Кто из белорусов вошел в Топ-50 самых богатых иностранцев в Латвии

  • 7.12.2018, 19:13
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В рейтинг попали четыре белоруса.

Четыре белоруса вошли в Топ-50 самых богатых иностранных бизнесменов, согласно традиционному рейтингу журнала VIP Lounge самых успешных предпринимателей Латвии. Рейтинг составлен по итогам работы в 2017 году латвийских компаний из числа получивших самую крупную прибыль, пишет myfin.by.

Среди белорусов, которые заработали в Латвии в прошлом году наибольшую прибыль, на 17-м месте числится Андрей Бахирев, основной владелец IT-компании SaM Solutions. Его доля в компании составляет 69,3%. И белорусу принадлежит 2,8 млн евро в сумме консолидированной прибыли в 4,05 млн евро по итогам минувшего года.

Еще один гражданин Беларуси Егор Петрушенко занял 32-е место, получив по итогам работы компании Investa Engineering в Латвии за прошлый год прибыль в 1,47 млн евро.

Белорус Антон Климантович, как основной владелец дистрибутора лекарственных препаратов мировых компаний LV System Service, занял 44-е место со своим показателем по прибыли 914 тыс. евро.

Почти рядом с ним, на 47-м месте находится в латвийском рейтинге еще один гражданин нашей страны Владимир Плавский, компания Altenenergy заработала ему 885 тыс. евро прибыли.

Ранее, по итогам за 2016 год в рейтинге VIP Lounge также были белорусы из числа названных: Андрей Бахирев – на 23-м месте с 2,23 млн евро, Владимир Плавский на 33-м с 1,61 млн евро, Антон Климантович – на 42-м с 1,2 млн евро.


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