Партия ХДС выбрала нового руководителя вместо Ангелы Меркель 4 7.12.2018, 19:19

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Фото: EPA

В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новым председателем Христианско-демократического Союза (ХДС) на съезде в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда. За ее соперника Фридриха Мерца было подано 482 голоса. Новая глава ХДС была избрана по результатам второго тура голосования, передает DW.

Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет, на этот пост больше не баллотировалась.

Основными соперниками в борьбе за пост главы ХДС были: генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.