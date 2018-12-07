Чехия рассказала о раскрытии сети агентов российской спецслужбы 1 7.12.2018, 19:26

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Раскрыть сеть и полностью парализовать ее работу удалось в этом году.

Служба безопасности информации Чехии (Bezpečnostní informační služba, BIS), подводя итоги своей работы за пять лет, сообщила, что предотвратила деятельность десятков российских и китайских шпионов, а также раскрыла сеть одной из российских спецслужб. Заявление главы BIS Михала Коуделки опубликовано 7 декабря на сайте ведомства, передает РБК.

«У нас был исключительно успешный период сотрудничества с чешскими силами безопасности и зарубежными партнерами», — констатировал он. По словам руководителя чешской спецслужбы, за последние пять лет его ведомство предотвратило и пресекло деятельность «десятков российских и китайских сотрудников разведки, либо рекомендовав не давать им аккредитацию, либо выслав их, используя так называемый тихий метод».

В начале этого года BIS отчиталась об «успешном раскрытии разведывательной сети одной из российских спецслужб, действовавших на территории нашей страны, и полностью парализовали ее деятельность», сообщил Коуделка, не раскрывая подробностей.

Глава BIS напомнил и о высылке из страны трех российских дипломатов, которая была предпринята как совместный ответ европейских стран на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Коуделка назвал высланных россиян офицерами российской разведки, работавшими в Чехии «под дипломатическим прикрытием».

Среди других заслуг ведомства Коуделка назвал борьбу с терроризмом. «По словам израильских и американских коллег, мы являемся одной из самых эффективных служб в Европе», — заметил глава службы.

В предыдущем докладе BIS говорилось о хакерских атаках со стороны России на МИД и Минобороны страны. «Чешская Республика остается целью действий России, являющихся частью общей гибридной стратегии, нацеленной против НАТО и ЕС», — отмечала чешская спецслужба.