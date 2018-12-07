Видеохит: Белорусский барабанщик сыграл на арбузах 2 7.12.2018, 19:29

Музыкант использует для извлечения звуков десять лежащих на полу ягод разных размеров.

На сервисе YouTube появилось забавное видео, в котором барабанщик белорусской группы «Планум» Михаил Глубоченко играет на арбузах.

Музыкант использует для извлечения звуков десять лежащих на полу ягод разных размеров, нанося по ним удары ладонями. Ролик длится около пяти минут, передает belmir.by.

Действо происходит на кухне в квартире, по-видимому, стандартного многоквартирного дома, на кафеле рядом с арбузами дремлет мопс, а позади барабанщика виден аккордеон Roland.

Как сказано на странице группы «Планум» в соцсети «ВКонтакте», коллектив играет в стилях альтернативный рок, ню-метал, хардкор и рэпкор.