Половина всего населения Земли получила возможность пользоваться интернетом 7.12.2018, 19:54

В конце текущего года интернетом будут пользоваться более 3,9 миллиардов человек.

Большинство жителей Земли, впервые в истории человечества, получили доступ к интернету. Согласно отчету специализированной комиссии ООН, уже в конце текущего года различными онлайн-услугами будут пользоваться более 3,9 миллиардов человек, или 51,2% населения планеты, передает «Белсат».

По подсчетам Международного союза электросвязи (ITU), в развитых странах доступ к интернету уже в этом году получат более 80% жителей, в Африке – 24,4%.

«Это важный шаг на пути к более широкому, глобальному информационному обществу. Однако очень много людей по всему миру все еще ждут возможности использовать преимущества цифровой экономики. Мы должны поощрять увеличение инвестиций со стороны государств и частного сектора, а также поддерживать развитие технологий и инновации, чтобы цифровая революция никого не оставила оффлайн», – отметил генеральный секретарь ITU Хоулинь Чжао.

Согласно отчету ITU, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ к интернету, больше всего выросла в странах Африки, где она увеличилась более, чем в десять раз – с 2,1% в 2005 году до 24,4% в этом году. Тем не менее именно в Африке распространение интернета пока находится на самом низком уровне – даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его огромным населением доступ к интернету имеют уже 47% жителей.

В развитых странах мира доля жителей, пользующихся интернетом, выросла до 80,9% (в 2005 году было 51,3%), в странах развивающихся – до 45,3% (было 7,7%). В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%, в странах Европы – 79,6%.

В отчете ITU отмечается, что 96% населения Земли сейчас живет в пределах зоны покрытия мобильной сотовой связи, а количество работающих сим-карт уже превысило численность населения планеты. В то же время количество пользователей стационарных телефонов продолжает снижаться: в 2018 году, по прогнозу ITU, их станет меньше на 12,4% (останется всего 942 млн).