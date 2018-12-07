Мингорисполком бесплатно получил от застройщиков более 500 квартир, но не заселяет туда людей 5 7.12.2018, 20:16

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Квартиры-«пустышки» есть во всех районах Минска.

По информации Комитета госконтроля (КГК), с 2011 года Мингорисполком «насобирал» 965 пустых квартир. Заселить туда людей, которые стоят в 200-тысячной очереди на улучшение жилищных условий, столичные чиновники не могут.

Квартиры-«пустышки» есть во всех районах Минска. Об этом свидетельствуют результаты проверки незаселенного жилищного фонда, устроенной КГК.

По данным ведомства, город получил от застройщиков 533 новые квартиры.

«Мингорисполком должен сносить старый жилой фонд и заселять в эти квартиры людей из этого фонда. Мингорисполком почему-то не занимается сносом. А количество квартир растет. Есть нормы износа, и застройщики в соответствии с этими нормами должны передать городу бесплатные метры. Например, я построил 10 000 квадратных метров жилья, а норма 7,4%. Получается, что город получит 740 квадратов», – объясняет Belsat.eu Василий Устинчик из компании ООО «10 УНР-инвест».

Квартир много, но никто не занимается отселением, почему — неизвестно.

Но точно известно, что в итоге это обходится бюджету в огромные суммы. Расходы по финансированию незаселенного жилья с 2015 года покрывались за счет городского бюджета. Общая сумма только за период 2015 – 2017 годы составила более миллиона рублей.

Еще больше вопросов возникает об арендном жилье. Госконтроль насчитал, что из общей суммы 308 жилищных квартир являются арендными. Нормами жилищного кодекса предусматривается, что заселение такого жилья должно произойти в течение месяца после его освобождения. Но чиновники Мингорисполкома не выполняли эти нормы, а отдельные помещения пустовали десятилетиями. При этом выделялись средства на ремонт квартир и якобы велась какая-то работа. Но в итоге было растрачено около миллиона рублей, а ремонт провели всего в 29 квартирах, отмечает КГК.