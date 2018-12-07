Виталий Портников: Россияне будут рады возвращению Крыма Украине 1 Виталий Портников, «Еспресо»

7.12.2018, 20:34

1,357

Виталий Портников

Ведь так скажут по телевизору.

Мэрия Южно-Сахалинска запретила местным коммунистам проводить митинг против передачи Курильских островов Японии. На площади Победы, где хотели собраться участники митинга, решили провести детский праздник. Никакой альтернативной площадки коммунистам не предложили. В общем, все, как обычно в России, когда власть хочет оградить население от демонстрации альтернативной позиции.

Хочу просто обратить внимание: никакого решения о передачи Курильских островов еще не принято. Владимир Путин собирается обсудить с японским премьером Синдзо Абэ возможность заключения мирного договора на основании договоренностей, которые подразумевали передачу части островного архипелага. Но за шесть с лишним десятилетий после принятия этого документа стороны не сдвинулись буквально ни на шаг. И нет никакой гарантии, что сейчас ситуация будет развиваться иначе. Но мэрия Южно-Сахалинска уже перестраховывается. Потому что если Путин вдруг решит передать острова, то есть часть территории Сахалинской области, Японии, то население должно будет единогласно одобрить это решение хозяина, а не протестовать.

И одобрит, не сомневайтесь. Устроит на площади Победы в Южно-Сахалинске народные гулянья с портретами Путина. А на недоуменные вопросы заезжего иностранного журналиста "как же так, вы же вроде территорию потеряли", будет отвечать "зато у нас мир с Японией", "зато у нас - инвестиции", "вы - провокатор", "Россия - щедрая душа" и самое главное - "это - не наше!".

Вот точно также будет и с Крымом - чтобы никто не сомневался. Когда очередной российский хозяин населения решит вернуть Крым Украине ради нормализации отношений с Западом и "вечной дружбы с братской страной", коммунистов, если они еще будут существовать к тому времени, будут разгонять нагайками, а других несогласных - "паковать" в автозаки. Рейтинг правителя в день передачи Крыма Украине взлетит до небес, и радостный плач на митинге в Москве сольётся в общем хоре с радостным плачем в свободном украинском Севастополе. Как хорошо! Как правильно!

С круглыми от изумления глазами будут ходить на этом митинге национального единения только иностранные журналисты, которые попытаются понять, с чего вдруг такая радость. Но услышат в ответ всегдашнее: "зато у нас дружба с любимой Украиной", "зато у нас - инвестиции", "вы - провокатор", "Россия - щедрая душа".

И самое главное - "Крым - не наш!".

Ведь так сказали по телевизору.

Виталий Портников, «Еспресо»