Беларусь считает, что недополучает 1% от таможенных пошлин в ЕАЭС 7.12.2018, 20:46

Об этом рассказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

Беларусь недополучает около 1% от распределения ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе по любым методикам расчёта.

Об этом, как передаёт БелТА, заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Таким образом он прокомментировал итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось накануне в Санкт-Петербурге.

"Экспертами было подготовлено пять различных методик — новых методик никто не предложил. По всем этим пяти методикам белорусская сторона должна получить 1% от распределения пошлин дополнительно", — заявил чиновник. Он отметил, что для Беларуси нет разницы, какую из этих методик использовать.

Петришенко также прокомментировал налоговый манёвр в нефтяной отрасли, который проводит Россия. В результате этого налогового манёвра Беларусь несет заметные финансовые потери.

Поэтому Беларусь настаивает не на компенсации со стороны России, а на сохранении нынешних базовых условий сотрудничества, подчеркнул Петришенко. "Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились. И в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", — объяснил он .