Паркур признан в Беларуси гимнастической дисциплиной 1 7.12.2018, 21:18

Паркур включен в состав видов спорта, которые курирует Белорусская ассоциация гимнастики.

Решение было принято большинством голосов в ходе отчетно-выборной конференции этой организации, которая состоялась 7 декабря. Глава БАГ Елена Скрипель пока почти ничего не знает о паркуре в Беларуси, но готова будет рассказать о нем в начале 2019 года, пишет tut.by.

Включение паркура в семью БАГ состоялось путем внесения изменений в пункт 1.1 устава ассоциации, в котором описаны направления деятельности. Это развитие спортивной гимнастики, художественной гимнастики, акробатики, спортивной аэробики, прыжков на батуте, общеоздоровительной гимнастики, а теперь еще и паркура.

По словам исполнительного директора Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ) Андрея Федорова, в Международной федерации гимнастики (FIG) считают, что «паркур будет бурно развиваться в ближайшее время, планируется его включение в Олимпийские игры». FIG официально признал паркур гимнастической дисциплиной в ходе Конгресса, который состоялся 2−3 декабря в Баку. БАГ последовал примеру незамедлительно.

— Белорусский государственный университет физической культуры изъявил желание развивать данную дисциплину на своей базе, — добавил Федоров. — Мало того, представитель этого университета недавно посетила семинар (речь про Татьяну Морозевич-Шилюк, проректора БГУФК. — Прим. ред.), который прошел после Конгресса в Баку. Есть у нас люди, которые готовы развивать эту дисциплину. В настоящий момент готовятся документы, программы, правила. Их как бы не существует пока.

После отчетно-выборной конференции председатель президиума БАГ Елена Скрипель поведала, что ей известно о паркуре.

— Художественная гимнастика — женский вид спорта, а паркур?

— Ой, не знаю. Это ведь всего пару дней назад его приняли в состав FIG, а я не была на конгрессе в Баку, потому что мы готовились к своей конференции. Я так понимаю, паркур и есть мужской вид. А что касается мужской художественной гимнастики, то, думаю, она появится.

— И у нас?

— Вопрос обсуждается. Вы ведь сами понимаете, что в синхронном плавании выступают смешанные пары, так как существует риск выйти из Олимпийских игр.

— Проводятся ли сегодня чемпионаты страны по паркуру или, может быть, в следующем году будет первый?

— Не владею этим вопросом. Но у нас есть продавцы одежды в стиле хип-хоп. А это уже неплохо! Главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел. Есть костюмчик — будет и паркур. Власова (Ольга Власова, главный тренер по прыжкам на батуте. — Прим.ред.) сказала, что есть уже места в Витебске, где можно заниматься.

— Кто у нас будет заниматься?

— Не знаю, этот вопрос будем обсуждать, искать специалистов, давать какие-то объявления и проводить какие-то консультации.

— Дедлайн для этого комплекса вопросов установлен?

— Еще не строила планов. Вот если вы ко мне придете после Нового года, я вам расскажу про планы. Не хочется быть голословной и дурить вам голову. А то опять попутаю Азию с Европой, а потом меня будут во всех газетах склонять, что Елена Альбертовна Россию назвала Азией. Испортите мне отношения с Россией! Так что лучше мою ошибку исправить на месте.