закрыть
7 декабря 2018, пятница, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Паркур признан в Беларуси гимнастической дисциплиной

1
  • 7.12.2018, 21:18

Паркур включен в состав видов спорта, которые курирует Белорусская ассоциация гимнастики.

Решение было принято большинством голосов в ходе отчетно-выборной конференции этой организации, которая состоялась 7 декабря. Глава БАГ Елена Скрипель пока почти ничего не знает о паркуре в Беларуси, но готова будет рассказать о нем в начале 2019 года, пишет tut.by.

Включение паркура в семью БАГ состоялось путем внесения изменений в пункт 1.1 устава ассоциации, в котором описаны направления деятельности. Это развитие спортивной гимнастики, художественной гимнастики, акробатики, спортивной аэробики, прыжков на батуте, общеоздоровительной гимнастики, а теперь еще и паркура.

По словам исполнительного директора Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ) Андрея Федорова, в Международной федерации гимнастики (FIG) считают, что «паркур будет бурно развиваться в ближайшее время, планируется его включение в Олимпийские игры». FIG официально признал паркур гимнастической дисциплиной в ходе Конгресса, который состоялся 2−3 декабря в Баку. БАГ последовал примеру незамедлительно.

— Белорусский государственный университет физической культуры изъявил желание развивать данную дисциплину на своей базе, — добавил Федоров. — Мало того, представитель этого университета недавно посетила семинар (речь про Татьяну Морозевич-Шилюк, проректора БГУФК. — Прим. ред.), который прошел после Конгресса в Баку. Есть у нас люди, которые готовы развивать эту дисциплину. В настоящий момент готовятся документы, программы, правила. Их как бы не существует пока.

После отчетно-выборной конференции председатель президиума БАГ Елена Скрипель поведала, что ей известно о паркуре.

— Художественная гимнастика — женский вид спорта, а паркур?

— Ой, не знаю. Это ведь всего пару дней назад его приняли в состав FIG, а я не была на конгрессе в Баку, потому что мы готовились к своей конференции. Я так понимаю, паркур и есть мужской вид. А что касается мужской художественной гимнастики, то, думаю, она появится.

— И у нас?

— Вопрос обсуждается. Вы ведь сами понимаете, что в синхронном плавании выступают смешанные пары, так как существует риск выйти из Олимпийских игр.

— Проводятся ли сегодня чемпионаты страны по паркуру или, может быть, в следующем году будет первый?

— Не владею этим вопросом. Но у нас есть продавцы одежды в стиле хип-хоп. А это уже неплохо! Главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел. Есть костюмчик — будет и паркур. Власова (Ольга Власова, главный тренер по прыжкам на батуте. — Прим.ред.) сказала, что есть уже места в Витебске, где можно заниматься.

— Кто у нас будет заниматься?

— Не знаю, этот вопрос будем обсуждать, искать специалистов, давать какие-то объявления и проводить какие-то консультации.

— Дедлайн для этого комплекса вопросов установлен?

— Еще не строила планов. Вот если вы ко мне придете после Нового года, я вам расскажу про планы. Не хочется быть голословной и дурить вам голову. А то опять попутаю Азию с Европой, а потом меня будут во всех газетах склонять, что Елена Альбертовна Россию назвала Азией. Испортите мне отношения с Россией! Так что лучше мою ошибку исправить на месте.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер