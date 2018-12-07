В ОБСЕ согласовали документ о безопасности журналистов 7.12.2018, 21:27

В ОБСЕ отметили, что свобода СМИ является очень важной ценностью в Организации.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ пришел к единодушному согласию относительно важного документа о безопасности журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези во время пресс-конференции в Милане, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Он добавил, что свобода СМИ является очень важной ценностью в Организации, и "мы должны ее защищать".

"В течение 27 лет ОБСЕ удалось достичь единодушного согласия относительно важного документа о безопасности журналистов, медиа-плюрализме, физической и персональной безопасности журналистов, которые часто рискуют во время своей деятельности", - сказал Моаверо-Миланези.