Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главной причине проблем на Балканах
- 7.12.2018, 21:39
Пацолли назвал главного союзника Москвы в регионе угрозой миру.
Министр иностранных дел Косово Бехджет Иса Пацолли не согласен со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, назвавшим Косово "главным очагом нестабильности" на Балканах из-за того, что Приштина хочет создать свои собственные вооруженные силы, передает zn.ua.
Пацолли считает только главного союзника РФ на Балканах - Сербию - угрозой миру в регионе.
"Лавров не прав. Сербия остается единственной угрозой миру на Балканах и единственным источником нестабильности", — написал Пацолли в Twitter, добавив, что Косово является миротворческим государством, а у вооруженных сил страны будет только оборонная функция.
.@mfa_russia #Lavrov is wrong. Serbia remains the only threat to peace in the Balkans & the only source for instability. Kosovo has aligned itself with the peacemaking nations in the world. No 1 should fear Kosovo Armed Forces, they will serve peace & have only defense mission.🇽🇰 https://t.co/OKYOSxrLqI— Behgjet Pacolli 🇽🇰 (@pacollibehgjet) 7 декабря 2018 г.