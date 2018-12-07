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Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главной причине проблем на Балканах

  • 7.12.2018, 21:39

Пацолли назвал главного союзника Москвы в регионе угрозой миру.

Министр иностранных дел Косово Бехджет Иса Пацолли не согласен со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, назвавшим Косово "главным очагом нестабильности" на Балканах из-за того, что Приштина хочет создать свои собственные вооруженные силы, передает zn.ua.

Пацолли считает только главного союзника РФ на Балканах - Сербию - угрозой миру в регионе.

"Лавров не прав. Сербия остается единственной угрозой миру на Балканах и единственным источником нестабильности", — написал Пацолли в Twitter, добавив, что Косово является миротворческим государством, а у вооруженных сил страны будет только оборонная функция.


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