NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе
- 7.12.2018, 22:00
Скорость рокота, вызванного порывами ветра,составляла от 5-ти до 7-ми метров в секунду.
Об этом сообщил директор аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн в Твиттерe, передает «Эхо Москвы».
Он также поделился ссылкой на соответствующую запись на сайте Национального управления США по аэронавтике.
В ведомстве говорят, что американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, ранее совершившая посадку на красной планете, записала низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра, скорость которого составляла от 5-ти до 7-ми метров в секунду. Ветер дул с северо-запада на юго-восток.