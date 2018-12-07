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NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе

  • 7.12.2018, 22:00

Скорость рокота, вызванного порывами ветра,составляла от 5-ти до 7-ми метров в секунду.

Об этом сообщил директор аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн в Твиттерe, передает «Эхо Москвы».

Он также поделился ссылкой на соответствующую запись на сайте Национального управления США по аэронавтике.

В ведомстве говорят, что американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, ранее совершившая посадку на красной планете, записала низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра, скорость которого составляла от 5-ти до 7-ми метров в секунду. Ветер дул с северо-запада на юго-восток.


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