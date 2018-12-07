США обвинили РФ и Сирию в инсценировке «химатаки» в Алеппо 7.12.2018, 22:28

1,259

Российские и сирийские представители использовали для инсценировки слезоточивый газ.

Госдепартамент США в пятницу выпустил заявление по поводу инцидента, который имел место в Алеппо 24 ноября. По данным сирийского агентства SANA и российского Минобороны, в этот день в некоторых районах Алеппо боевики обстреляли мирное население химическими боеприпасами, после чего российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, устроивших обстрелы, передает РБК.

Вашингтон заявляет, что Россия и Сирия ложно обвинили сирийских боевиков в обстреле Алеппо. «Соединенные Штаты категорически опровергают эту информацию и имеют достоверные данные, что просирийские силы, скорее всего, использовали слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября», — сказано в заявлении Госдепа.

Вашингтон подчеркивает, что располагает информацией о том, что в инциденте участвовали представители российской и сирийской сторон. Госдеп полагает, что таким образом обе страны рассчитывали «подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе».

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что представители сирийского режима незамедлительно взяли под контроль место нападения, что позволило им потенциально сфабриковать образцы и загрязнить участок до того, как к расследованию приступили члены Организации по запрещению химического оружия», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Вашингтон призвал Москву и Сирию не вмешиваться в места атак и обеспечить безопасность независимых инспекторов, чтобы те могли провести беспристрастное расследование.