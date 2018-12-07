Украинская разведка знает имена россиян, которые обстреляли украинские корабли 2 7.12.2018, 22:54

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Бронированный артиллерийский катер «Бердянск»

Фото: timenews.in.ua

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины.

Установлены персональные данные членов экипажей российских вертолетов, которые обстреляли украинские корабли возле Керченского пролива.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью "5 каналу", передает espreso.tv.

"25 ноября, против наших кораблей работали штурмовые вертолеты Ка-52, штурмовики Су-25, истребители Су-27 и около 15 кораблей", - заявил он.

Он отметил, что разведка также имеет информацию о экипажах 15 российских кораблей, которые атаковали украинские катера и буксир 25 ноября.

Сейчас разведка изучает имеющиеся у нее радиограммы перехваченных разговоров российских военных.

"Есть переговоры между руководителями всей этой операции со стороны РФ, они уже установлены. И те, которые непосредственно руководили, и те, которые непосредственно участвовали и в обстреле, и в таранах. Но есть еще и экипажи, и пилоты самолетов и боевых вертолетов, которые тоже нами сейчас активно отрабатываются, для того, чтобы понять, кто непосредственно участвовал, кто выполнял приказы. Мы их уже знаем", - заявил Скибицкий.