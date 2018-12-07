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Ученые: Чтобы хорошо выучить иностранный язык, нужно немного выпить

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  • 7.12.2018, 23:05
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Ученые из университета Ливерпуля пришли к выводу, что алкоголь облегчает изучение иностранных языков.

Об этом пишет Journal of Psychopharmacology, сообщает today.ua.

Отмечается, что ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 немцев, изучающих голландский язык.

По данным ученых, после принятия небольшой дозы алкоголя участники эксперимента вели себя более спокойно и намного лучше разговаривали на голландском языке.

"Алкоголь помогает преодолеть страх, который испытывают люди во время беседы. Как правило, это страх допустить ошибку или сказать что-то не то", - считают ученые.

Но при этом ученые предупредили, что алкоголь облегчает изучение иностранных языков только в случае применения небольшого количества спиртного. А вот "перебор" с дозировкой приводит только к ухудшению лингвистических способностей.


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