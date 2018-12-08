закрыть
8 декабря 2018, суббота, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Игрок «Локомотива» ударил белорусского лайнсмена

2
  • 8.12.2018, 8:32
  • 2,472
Артур Каюмов

Хоккеисту светит дисквалификация и штраф больше 4 тысяч долларов.

Матч «Локомотива» с «Йокеритом» стал самым неудачным во взрослой карьере 20-летнего форварда хозяев Артура Каюмова. Проблемы начались еще во втором периоде, когда он подсек в своей зоне Стива Мозеса и получил 2 минуты штрафа, пишет by.tribuna.com.

Удаление Каюмова «Йокерит» реализовал – гол забил тот же Мозес, а счет стал 3:0 в пользу гостей.

Но главный момент с участием Артура произошел в третьем периоде: в одной из атак «Локомотива» он впечатал головой в борт защитника Йеспера Йенсена – тому потребовалась помощь врачей.

Арбитры сразу остановили матч, но удалением 5+20 Каюмов не ограничился – в стычке с финскими игроками форвард «Локомотива» нанес точный хук справа белорусскому лайнсмену Ивану Дедюле.

Скорее всего, Каюмов целился в защитника Виктора Лева, хотя слишком уж далеко для такого удара находился игрок «Йокерита». За этот удар форвард получил еще 20 минут.

После матча нападающий извинился перед арбитром и отметил, что ударил его случайно «Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно», – сказал Каюмов.

За один вечер Артур насобирал 47 (2+5+20+20) минут штрафа, хотя до этого у него было всего 8 минут в 34 матчах. Он почти подобрался к топ-5 игроков КХЛ по штрафному времени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лайнсмена, пропустившего удар от Каюмова, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Вероятно, игроку грозит длительная дисквалификация: Артур уже точно пропустит один матч из-за двух больших штрафов в игре с «Йокеритом». Кроме того, ему грозит до 10 матчей дисквалификации и штраф в 300 тысяч российских рублей, если будет определено, что он умышленно бил лайнсмена, а также дисциплинарный регламент предусматривает до 10 матчей дисквалификации и штраф до 300 тысяч российских рублей за атаку соперника в голову или шею (около 4,5 тысяч долларов).

Каюмов – воспитанник ярославского «Локомотива», победитель Кубка Харламова-2018 в составе «Локо». За главную команду дебютировал еще в декабре 2016-го, а в прошлом сезоне забил первые голы в КХЛ – в регулярке и плей-офф.

Играл на МЧМ-2018 – стал вторым бомбардиром (3+2) и снайпером сборной России, но команда осталась без медалей. Задрафтован «Чикаго», куда, по слухам, собирался на следующий сезон. В этом чемпионате КХЛ провел 35 матчей, набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+2» и 55 минутах штрафа.

Локомотив – Йокерит – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Дата проведения

7 декабря, 19.30, «Арена-2000»

0:1 – 19 Мозес ()

0:2 – 21 Йоэнсуу (О'Нил)

0:3 – 30 Мозес (Весалайнен, Лев)


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер