Игрок «Локомотива» ударил белорусского лайнсмена 2 8.12.2018, 8:32

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Артур Каюмов

Хоккеисту светит дисквалификация и штраф больше 4 тысяч долларов.

Матч «Локомотива» с «Йокеритом» стал самым неудачным во взрослой карьере 20-летнего форварда хозяев Артура Каюмова. Проблемы начались еще во втором периоде, когда он подсек в своей зоне Стива Мозеса и получил 2 минуты штрафа, пишет by.tribuna.com.

Удаление Каюмова «Йокерит» реализовал – гол забил тот же Мозес, а счет стал 3:0 в пользу гостей.

Но главный момент с участием Артура произошел в третьем периоде: в одной из атак «Локомотива» он впечатал головой в борт защитника Йеспера Йенсена – тому потребовалась помощь врачей.

Арбитры сразу остановили матч, но удалением 5+20 Каюмов не ограничился – в стычке с финскими игроками форвард «Локомотива» нанес точный хук справа белорусскому лайнсмену Ивану Дедюле.

Скорее всего, Каюмов целился в защитника Виктора Лева, хотя слишком уж далеко для такого удара находился игрок «Йокерита». За этот удар форвард получил еще 20 минут.

После матча нападающий извинился перед арбитром и отметил, что ударил его случайно «Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно», – сказал Каюмов.

За один вечер Артур насобирал 47 (2+5+20+20) минут штрафа, хотя до этого у него было всего 8 минут в 34 матчах. Он почти подобрался к топ-5 игроков КХЛ по штрафному времени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лайнсмена, пропустившего удар от Каюмова, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Вероятно, игроку грозит длительная дисквалификация: Артур уже точно пропустит один матч из-за двух больших штрафов в игре с «Йокеритом». Кроме того, ему грозит до 10 матчей дисквалификации и штраф в 300 тысяч российских рублей, если будет определено, что он умышленно бил лайнсмена, а также дисциплинарный регламент предусматривает до 10 матчей дисквалификации и штраф до 300 тысяч российских рублей за атаку соперника в голову или шею (около 4,5 тысяч долларов).

Каюмов – воспитанник ярославского «Локомотива», победитель Кубка Харламова-2018 в составе «Локо». За главную команду дебютировал еще в декабре 2016-го, а в прошлом сезоне забил первые голы в КХЛ – в регулярке и плей-офф.

Играл на МЧМ-2018 – стал вторым бомбардиром (3+2) и снайпером сборной России, но команда осталась без медалей. Задрафтован «Чикаго», куда, по слухам, собирался на следующий сезон. В этом чемпионате КХЛ провел 35 матчей, набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+2» и 55 минутах штрафа.

Локомотив – Йокерит – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Дата проведения

7 декабря, 19.30, «Арена-2000»

0:1 – 19 Мозес ()

0:2 – 21 Йоэнсуу (О'Нил)

0:3 – 30 Мозес (Весалайнен, Лев)