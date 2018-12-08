Германия выступила против новых санкций в отношении России 23 8.12.2018, 9:10

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Евросоюз на саммите 13-14 декабря рассмотрит вопрос о продлении санкций против РФ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался категорически против расширения санкций в отношении России в связи с ее агрессивными действиями в Керченском проливе.

По его словам, сейчас нужно сосредоточить внимание на деэскалации конфликта между Украиной и Россией, поэтому расширение санкций - неверный сигнал, сообщает DW.

"Сейчас нужно думать о разрядке конфликта. Поэтому я считаю неверным говорить в настоящее время о новых санкциях", - сказал Мас.

Евросоюз на саммите 13-14 декабря рассмотрит вопрос о продлении санкций против России, введенных из-за аннексии Крыма. Срок действия этих санкций истекает 31 января.

В связи с обострением украинско-российского конфликта страны Балтии и Польша могут призвать на саммите к расширению санкций против Москвы. Однако глава МИД Германии считает, что у подобных инициатив нет никаких шансов на успех.

"Я не вижу возможностей для консенсуса внутри ЕС относительно введения новых санкций", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Литва ввела национальные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Кроме того, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что сейчас ЕС продолжает обсуждатьвозможность введения новых санкций против России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.