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На новогодние и рождественские праздники БЖД будет работать по-новому

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  • 8.12.2018, 9:41
ФОто: poststar.com

Дополнительно пустят 138 поездов.

Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено по самым популярным у пассажиров направлениям.

С 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года БЖД назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении, сообщает rw.by.

В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск – Москва – Минск, Минск – Санкт-Петербург – Минск, Москва – Брест – Москва, Санкт-Петербург – Брянск, Гомель – Сновск – Гомель, Минск – Вильнюс – Минск.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будет курсировать 120 дополнительных поездов. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Пинск, Витебск – Могилев, Витебск – Брест, Могилев – Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.


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