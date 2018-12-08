Это не буксир 2 Василий Головнин

8.12.2018, 9:45

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USS McCampbell

ФОто: Navysite.de

Теперь важно, будет ли поход McCampbell иметь продолжение.

История с ракетным эсминцем ВМС США McCampbell, который 5 декабря угрожающе продемонстрировал флаг у залива Петра Великого в районе Владивостока, может серьезно изменить ситуацию в регионе, если будет иметь продолжение. Американцы считают, что еще СССР на излете своего существования произвольно расширил там зону территориальных вод.

По мнению Штатов, часть весьма обширного залива Петра Великого выходит за пределы 12-мильного лимита, определенного международным правом.

Однако на это десятилетиями не обращали внимания: отношения с Россией были неплохими, и никто не собирался цепляться к району, не столь важному для мирового мореплавания. Ведь зона у Владивостока, главной базы Тихоокеанского флота РФ, - это вам не Южно-Китайское море с его самыми напряженными на планете транспортными трассами. США, их союзники и сочувствующие вовлечены там в затяжной конфликт с Пекином, стремящимся поставить под контроль всю эту стратегически важную акваторию. Боевые корабли Штатов регулярно проходят в Южно-Китайском море по районам, которые КНР провозглашает своими территориальными водами. Во имя, как говорится, святого принципа свободы мореплавания.

И вот теперь впервые в истории такая же операция во имя свободы мореплавания и защиты международного права проведена у Владивостока. Это, во-первых, явный ответ на инцидент в Керченском проливе. И, во-вторых, часть развития многослойной ситуации вокруг обвинения Москвы в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Теперь очень важно, будет ли поход McCampbell иметь продолжение и ситуация вокруг Владивостока станет нагнетаться. Кстати, этот небольшой, но мощный многоцелевой ракетный корабль базируется в числе прочих сил 7-го флота США в Йокосуке у входа в Токийский залив. Так что развитие ситуации будет неминуемо вовлекать в события и Японию, где премьер Синдзо Абэ прилагает столько усилий к переговорам о заключении мирного договора с Москвой.

Василий Головнин, Facebook