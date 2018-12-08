Парламент Японии разрешил использовать в стране иностранную рабочую силу 3 8.12.2018, 10:15

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Парламент Японии

Фото: indepthconference.com

Теперь правительство намерено ввести новую систему широкого найма рабочих-иммигрантов.

Парламент Японии в субботу принял законодательные поправки, которые впервые в послевоенной истории фактически отменили запрет на использование в стране иностранных рабочих. Действие новых поправок, за которые проголосовала правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) страны, вступят в силу с апреля будущего года, когда в стране начнется новый финансовый год, сообщает ТАСС.

Разрешения на работу в стране выдают зарубежным высококвалифицированным специалистам только в крайне узком круге областей — например, научным работникам и преподавателям, музыкантам, спортивным тренерам. Использование иностранцев в сфере физического труда в принципе запрещено, хотя в этой области в последнее время и допускались смягчения в виде ограниченного приглашения так называемых стажеров из развивающихся стран.

Теперь правительство намерено ввести новую систему относительно широкого найма рабочих-иммигрантов. Их собираются использовать примерно в 14 секторах экономики, где ощущается нарастающая нехватка рабочих рук. Это, в первую очередь, строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми, судостроение.

Иностранцам с достаточным знанием японского языка предполагается выдавать длительные визы на срок до пяти лет без права привозить свои семьи в Японию. Еще более квалифицированным зарубежным рабочим позволят продлевать визы без ограничения срока, вплоть до получения постоянного вида на жительство. Представители этой категории получат право приглашать в Японию свои семьи.