закрыть
8 декабря 2018, суббота, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Еврокомиссар: Россия должна отпустить Сенцова на вручение премии Сахарова

  • 8.12.2018, 10:33
Йоханнес Хан
Фото: europa.eu

Премия будет вручена политзаключенному на следующей неделе.

Россия должна отпустить незаконно заключенного украинского режиссера на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

Об этом Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан написал в Twitter.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал он.

Напомним, Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европарламента. Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге. Ее намерены посетить сестра политзаключенного Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Как сообщалось, Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Кроме того режиссер удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер