Еврокомиссар: Россия должна отпустить Сенцова на вручение премии Сахарова
- 8.12.2018, 10:33
Премия будет вручена политзаключенному на следующей неделе.
Россия должна отпустить незаконно заключенного украинского режиссера на вручение премии Сахарова в Страсбурге.
Об этом Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан написал в Twitter.
"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал он.
Напомним, Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европарламента. Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге. Ее намерены посетить сестра политзаключенного Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
Next week, #Ukrainian film director Oleg #Sentsov will be awarded the #SakharovPrize by @Europarl_EN. Convicted to 20 years in prison,he won’t be able to receive the prize in person. I reiterate therefore: #LetSentsovGetSakharov pic.twitter.com/pGFm93hN1G— Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 декабря 2018 г.
Как сообщалось, Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Кроме того режиссер удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).