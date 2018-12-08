Даже без тренировок: найден способ похудеть за выходные 2 8.12.2018, 10:35

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Исследователи техасского университета пришли к выводу, что желающие похудеть могут сделать это за 2 дня.

Отмечается, что сделать это можно даже без тренировок, пишет "Лента.ру". Так, эксперты проанализировали эффект от упражнений на определенные нейронные связи мозга, которые имеются у мышей и людей, и выяснили, что эффект от тренировки средней интенсивности может длиться в течение нескольких дней.

Выяснилось, что одна часовая тренировка на беговой дорожке снизила аппетит крыс на шесть часов, а также позволила им быстрее терять вес. После тренировки их метаболизм ускорился на ближайшие 48 часов, и организм сжигал больше калорий. "Этот результат может объяснить на уровне нейронных связей, почему многие люди не испытывают голода сразу после тренировки", — объяснил один из исследователей доктор Кевин Уильямс.

В результате эксперимента ученые предположили, что отдых от тренировок в выходные не повлияет на метаболизм, уровень сахара в крови или аппетит человека, если он занимался спортом в пятницу. Они также допускают, что чем больше человек тренируется, тем дольше длится эффект.