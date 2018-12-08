Канада даст $2,5 миллиона на борьбу с пропагандой РФ во время выборов в Украине 8.12.2018, 11:13

Отдельное внимание будет уделено жителям оккупированных районов.

Канада выделит около 2,5 миллиона долларов на поддержку усилий по борьбе с пропагандой Российской Федерации во время выборов в Украине.

Как передает Укринформ, эти средства - часть более широкого пакета помощи в $24 миллиона, о предоставлении которого Оттава объявила ранее.

"Российская гибридная война в Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов. Целью России является дестабилизация украинского государства и распространение среди её граждан сомнений в легитимности демократии как таковой. В ответ на это Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года", - пояснили в МИД Канады.

В ведомстве подчеркнули, что Канада уделит отдельное внимание жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве Канады.