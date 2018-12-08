закрыть
8 декабря 2018, суббота, 12:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Канада даст $2,5 миллиона на борьбу с пропагандой РФ во время выборов в Украине

  • 8.12.2018, 11:13

Отдельное внимание будет уделено жителям оккупированных районов.

Канада выделит около 2,5 миллиона долларов на поддержку усилий по борьбе с пропагандой Российской Федерации во время выборов в Украине.

Как передает Укринформ, эти средства - часть более широкого пакета помощи в $24 миллиона, о предоставлении которого Оттава объявила ранее.

"Российская гибридная война в Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов. Целью России является дестабилизация украинского государства и распространение среди её граждан сомнений в легитимности демократии как таковой. В ответ на это Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года", - пояснили в МИД Канады.

В ведомстве подчеркнули, что Канада уделит отдельное внимание жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве Канады.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер