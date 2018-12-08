Придуман оригинальный способ очистки авто от снега 2 8.12.2018, 11:34

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Зимой приходится внимательнее ухаживать за машиной.

Белорусам не понаслышке знакомы тонкости эксплуатации автомобиля в зимнее время. Холодный двигатель, промерзший салон и глазированный кузов. Готовьтесь, зима вступает в законные права издевательств над автомобилями.

Хотелось бы хоть как-то облегчить уход за транспортным средством в холодное время года, не так ли? Похожим образом мыслят и в более зимних странах, например, в Канаде, пишет avtovod.com.ua.

Там, согласно видео, научились очень эффективно очищать автомобили от снега. Скорее всего, этот метод окажется полезным только в условиях сухой зимы и при достаточно оперативной реакции на осадки. В любом случае, насладиться просмотром и в очередной раз удивиться человеческой смекалке никто не запретит.