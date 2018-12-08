На границе с Литвой произошел сбой программного обеспечения 1 8.12.2018, 11:38

Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью.

Об этом БелТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"В пункте пропуска "Райгардас" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Привалка") у литовской таможни произошел очередной сбой функционирования программного обеспечения. На выезд из Беларуси по состоянию на 10.00 стояло 250 грузовых транспортных средств", - проинформировал Антон Бычковский.

Госпогранкомитет предупреждает грузоперевозчиков о том, что в связи с возникшей проблемой в функционировании программного обеспечения у литовских таможенных служб возможно формирование протяженных очередей грузовых транспортных средств.

"Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы на литовском направлении", - подчеркнул официальный представитель.

На литовском направлении по состоянию на 10.00 на выезд из Беларуси в пункте пропуска "Котловка" стоит более 40 грузовиков, в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 360, в "Бенякони" - более 140 грузовых транспортных средств.