В Вильнюсе нарисовали граффити с Лукашенко и Гитлером в «адидасах» 9 8.12.2018, 12:26

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Фото: Karolina Pansevič, DELFI

Поведение диктаторов часто обосновано проблемами с психикой, считает автор граффити.

В Вильнюсе рядом со знаменитым граффити целующихся Трампа и Путина нарисовали новое − Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах от Adidas, пишет delfi.lt.

У немецкого политика в руках «косяк» и пакет с едой, а диктатор Беларуси решает, какую музыку слушает компания, потому что у него магнитофон.

Находится этот рисунок недалеко от железнодорожного вокзала, по адресу Pylimo g., 66.

Фото: Karolina Pansevič, DELFI

Автор граффити Рута Янкаускайте (Rūta Jankauskaitė) призывает «спокойнее относится к диктаторам», потому что, по его словам, зачастую их поведение обосновано проблемами с психикой.

Фото: Karolina Pansevič, DELFI