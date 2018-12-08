В Беларуси ожидаются туман и гололедица 8.12.2018, 12:35

Температура воздуха будет от 1 мороза до 5 тепла.

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресение будет облачно. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по западу пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман и слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от 1 мороза до 5 тепла.