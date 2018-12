Грэмми-2019: объявлены номинанты музыкальной премии 8.12.2018, 12:42

Церемония награждения состоится 10 февраля.

Американская академия звукозаписи огласила список номинантов главной музыкальной премии США - "Грэмми". В 2019 году состоится 61-я церемония награждения.

Полный список претендентов на награду опубликован на сайте академии.

За победу в главной категории будет бороться звездный дуэт - Леди Гага и Брэдли Купер со своей песней Shallow, которая известна многим по мюзиклу "Звезда родилась". Вручение "Грэмми" состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Награды присуждаются в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам.

Список основных номинаций:

Запись года

I Like It - Карди Би, Bad Bunny & J Balvin

The Joke - Бренди Карлайл

This Is America - Чайлдиш Гамбино

Godʼs Plan - Дрейк

Shallow - Леди Гага, Брэдли Купер

All The Stars - Кендрик Ламар, SZA

Rockstar - Post Malone, 21 Savage

The Middle - Zedd, Maren Morri, Grey

Песня года

All The Stars - Кендрик Ламар, SZA

Booʼd Up - Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн

Godʼs Plan - Дрейк

In My Blood - Шон Мендес

The Joke - Бренди Карлайл

The Middle - Zedd, Maren Morri, Grey

Shallow - Леди Гага, Брэдли Купер

This Is America - Чайлдиш Гамбино

Лучший новый артист

Chloe x Halle

Люк Комбс

Грета ван Флит

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Бебе Рекса

Джорджа Смит

Альбом года

Invasion Of Privacy - Карди Би

By The Way, I Forgive You - Бренди Карлайл

Scorpion - Дрейк

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Жанель Монэ

Golden Hour - Кейси Масгрейвс

Black Panter - Кендрик Ламар

Лучшее вокальное поп-исполнение

Colors - Бек

Havana (Live) - Камила Кабельо

God Is A Woman - Ариана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Леди Гага

Better Now - Post Malone

Лучший вокальный поп-альбом

Camila - Камила Кабельо

Meaning of Life - Келли Кларксон

Sweetener - Ариана Гранде

Shawn Mendes - Шон Мендес

Beautiful Trauma - Пинк

Reputation - Тейлор Свифт

Лучшая рок-композиция

Black Smoke Rising - Джейкоб Томас Кисзка, Джошуа Михаэль Кисзка, Самуэль Франсис Кисзка, Дэниел Роберт Вагнер

Jumpsuit - Twenty One Pilots

Mantra - Джордан Фиш, Мэттью Кин, Ли Малия, Мэттью Николс, Оливер Сайкс

Masseduction - Джек Антонофф, Энн Кларк

Rats - Том Далджети, A Ghoul Writer

Лучший рок-альбом

Rainier Fog - Alice In Chains

Mania - Fall Out Boy

Prequelle - Ghost

From

The Fires - Greta Van Fleet

Pacific Daydream - Weezer

Лучшая R&B-композиция

Boo'd Up - Лоренс Допсон, Джоэлл Джеймс, Элла Май, Дижон Макфарлейн

Come Through And Chill - Джермейн Коул, Мигель Пиментель, Салаам Реми

Feels Like Summer - Дональд Гловер, Людвиг Йеранссон

Focus - Дархайл Кэмпер-младший, H.E.R., Justin Love

Long As I Live - Пол Баутин, Тони Брекстон, Антонио Диксон

Лучший R&B-альбом

Sex & Cigarettes - Тони Брекстон

Good Thing - Леон Бриджес

Honestly - Лала Хатауэй

H.E.R. - H.E.R.

Gumbo Unplugged - Пи Джей Мортон