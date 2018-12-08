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«Украинские таксисты посходили бы с ума в Беларуси уже на следующий день»

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  • 8.12.2018, 13:12
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Украинец рассказал о «чудесах» работы такси в Беларуси.

Таксистов, которые скрывают свои доходы от государства, наказывают вплоть до потери автомобиля.

Об этих особенностях работы в Беларуси на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Виталий Скобельский.

При этом он подчеркнул, что украинские таксисты "посходили бы с ума в Беларуси уже на следующий день".

По его словам, все дело в том, что там не только трудно работать нелегально, но и заработанную копейку трудно скрыть от государства.

"Во-первых, каждый таксист должен иметь не только специальную лицензию, но и специальный страховой полис. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен специальными номерами, иметь специальную окраску и номер самого такси. А в салоне на видном месте — информация о водителе с его фото. И самое главное — автомобиль должен быть оборудован таксометром! Таксометр не только рассчитывает стоимость проезда, но и является кассовым аппаратом, поэтому доходы контролируются", — объяснил Скобельский.

При этом он подчеркнул, что в случае получения "левака" автомобилистам грозят большие неприятности — даже потеря автомобиля.


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