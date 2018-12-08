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Указ Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий»

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  • 8.12.2018, 13:27
Фото: "Прессбол"

Там ведет строительство компания его друга Павла Белого.

Новым указом Лукашенко от 5 декабря изменены границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника "Лебяжий", возле которого "Тапас" — компания партнера Лукашенко по хоккейной команде Павла Белого — строит жилой комплекс и ресторан. 

Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале документа. Согласно указу № 468 от 5 декабря, в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'. 

Фото: "Прессбол"

Согласно регламентам Генплана это значит, что природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения. 

Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений, информирует tut.by

И это место согласно указу находится между заказником "Лебяжий" и зоной жилой смешанной застройки. Как видим, это застройка "Тапаса", который возводит тут "Олимпик Парк" с рестораном в прибрежной зоне. 

Фото: "Прессбол"
Фото: "Прессбол"

Ранее сообщалось, что "Тапас" начал строить ресторан в прибрежной зоне заказника "Лебяжий", которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и "Олимпик Парком". Эта история возмутила людей, но застройщик уверял, что все законно. 

Судя по всему, теперь это действительно так.


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