Google Translate улучшит свой «гендерный» перевод 8.12.2018, 13:30

Google Translate будет переводить слова, которые употребляются для обоих полов, в двух вариантах.

Об этом сообщает Blog.google.

Если раньше слова, например, "сильный" или "врач" в переводе касались мужского рода, то теперь сервис будет предлагать два перевода. Например, турецкий язык употребляет "o bir doktor" в одном роде. А английский перевод дает два варианта: she is a doctor/he is a doctor.

Опция пока доступна только в браузерах Chrome и Firefox в переводах с английского языка на французский, итальянский, португальский, испанский и с турецкого языка на английский.