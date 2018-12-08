Офицер ВСУ: В Беларуси происходят те же процессы, что и у нас когда-то 2 8.12.2018, 13:37

Мирослав Гай

ФОто: Экономические известия

В Беларуси почти уничтожена авиация, отметил украинский эксперт.

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай считает, что Беларусь может стать новой жертвой агрессии президента России Владимира Путина.

В Беларуси, как и в Украине до агрессии РФ, уничтожается авиация, рассказал активист во время чата на Главреде.

"В первую очередь, в любой войне главную роль в современных войсках играет авиация. Сейчас экспертные комиссии в Украине исследуют, как методично и целенаправленно разваливались ВСУ до 2014 года", — отметил собеседник.

По его словам, "при Януковиче (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.) было три министра обороны, которые имели российское гражданство и сейчас находятся в РФ, например, министр Саламатин (Дмитрий Саламатин — Ред.)".

"До 2013 года Саламатин пытался уничтожить управление военной авиацией различными факторами: увольнениями, ухудшением социальных условий, запретом полетов, чтобы летчики не получали надбавок к пенсиям, закрытием авиабаз и тому подобное. А в конце они начали уничтожать руководящий состав", — заявил эксперт.

"Я посмотрел, что происходит в Беларуси с авиацией — главной силой, которая должна противостоять пехоте, останавливать ее, то есть ударной авиацией, которая может работать в режиме "воздух-земля", — сказал Гай.

Волонтер подчеркнул, что "в Беларуси уничтожено почти все". "Все вертолетные части, которые у них были, они согнали в одну, а в 2015 году и эту последнюю закрыли. И в Беларуси так же, как у нас когда-то, называют все это "реформами", — добавил активист.

"То есть в Беларуси происходят те же процессы, что и у нас когда-то. Мы эти процессы уже проанализировали, а Беларусь — еще нет. Поэтому я думаю, что есть супервысокая вероятность того, что следующей жертвой России станет Беларусь", — отметил он.