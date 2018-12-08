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Семашко предлагает «выбивать» долги из россиян

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  • 8.12.2018, 13:52
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Владимир Семашко
Фото: DELFI

Посол Беларуси в РФ отметил недостаточность мер по возврату долгов от российских контрагентов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что белорусские субъекты хозяйствования предпринимают недостаточно мер по возврату долгов от российских контрагентов. Об этом он сказал сегодня в Москве на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности и возвращения валютной выручки в страну, передает БелТА.

Дипломат отметил, что вопрос образования и накопления долгов находится именно в компетенции руководителей предприятий и товаропроводящих сетей и зависит от их добросовестности. Однако предпринимаемые ими меры по возврату долгов зачастую ограничиваются направлением обращения о содействии в посольство, как основную спасательную инстанцию.

При этом дипмиссия находит должное понимание и реагирование со стороны Генпрокуратуры России, но она не выполняет функции арбитражного суда в процессе банкротства или поиска должника.

Посол обратил внимание на необходимость упреждающей работы на стадии заключения договоров, мониторинга выполнения всех этапов договорных обязательств, своевременного обращения в судебные инстанции, настоятельного сопровождения хода исполнительного производства.

"Это те минимальные действия, которые необходимы, чтобы избежать безнадежных долгов", - подчеркнул Владимир Семашко. Он также напомнил о большом отрицательном сальдо в торговле с Россией, минимизировать которое дал прямое поручение Лукашенко. В выполнении этой задачи свою роль должны сыграть и субъекты белорусской товаропроводящей сети в России, сказал посол.


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