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Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии

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  • 8.12.2018, 13:58
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Фото: netgazeti.ge

Чиновники думали, что рекламируют украинскую марку.

Руководители пресс-служб Министерства обороны, администрации президента и Службы налогов Грузии снялись в рекламе российского майонеза "Слобода" в журнале City, после чего разгорелся скандал, об этом сообщает грузинский портал Netgazeti.ge.

После волны критики статья была удалена, а чиновницы заявили, что не знали о рекламных съемках. Так, руководитель пресс-службы Министерства обороны Грузии Нино Толордава заявила, что до начала съемок не подозревала о том, что будет участвовать в рекламной фотосессии. При этом Толордава думала, что "Слобода" является украинской маркой, а также добавила, что никогда не покупает товары из России.

Аналогичную позицию выразила пресс-секретарь Службы налогов Грузии Хатия Моисцрапишвили, которая, по ее словам, также не знала о российском происхождении майонеза.

То же самое заявила и руководитель пресс-службы администрации президента Грузии Эка Мишвеладзе.

"Я думала, что продукт украинский. Но я вообще не знала, что эта рубрика или интервью были рекламой. Я считала, что это безобидное новогоднее интервью и фотография с подругами", — отметила Мишвеладзе.


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