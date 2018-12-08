Парадоксы мышления любителей СССР 22 Максим Мирович

8.12.2018, 14:21

2,947

Среднестатистические фанаты СССР мыслят взаимоисключающими параграфами.

Так, друзья — я тут продолжаю свои исследования любителей СССР, и добрался до весьма интересной темы. В прошлых постах мы с вами уже обсудили типичный внешний вид любителя СССР, а также и то, какие основные типажи любителей СССР существуют в природе, а сегодня пришла пора поговорить про парадоксы мышления. Углубимся, так сказать, в науку — как любил говаривать Хрущёв.

Начну с главного. Самое смешное и удивительное это то, что среднестатистические фанаты СССР мыслят взаимоисключающими параграфами — то есть, какое-то одно явление они могут одновременно любить и ненавидеть. Часто такие взаимоисключающие параграфы встречаются даже в одном предложении в тексте любителей СССР — длинное предложение начинается об одном, а заканчивается совсем о другом) В общем, это чем-то напоминает "квадратуру круга" и может показаться невозможным — но на самом деле полностью возможно, и вы сами в этом легко убедитесь.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Итак, в сегодняшнем посте — подробный и интересный рассказ о парадоксах мышления любителей СССР.

1. Любят революции, но и ненавидят их.

Все фанаты СССР очень любят Октябрьскую революцию (точнее, переворот), так как считают, что она покончила, по современным представлениям, "с властью богачей, олигархов и толстосумов и дала возможности простому народу". Однако любые другие революции, которые идут против схожих систем и борются за те же народные права — фанаты СССР почему-то люто ненавидят.

Абсолютно любой фанат СССР скажет, что совок абсолютно правильно задавил восстание в Венгрии в 1956 году — хотя это было самое настоящее восстание народа за свои права — за право выборов, многопартийной системы, за отмену рабского труда — словом, за всё то, что было успешно реализовано в Венгрии после 1989 года. Многие любители СССР поддерживают также и Новочеркасский расстрел — хотя там обычные советские рабочие вышли бастовать за свои права. Про эти события они говорят так — "расстреляли и правильно! Нечего было там бузить, ослабляя нашу Родину!".

Отдельной ненавистью у всех любителей СССР пользуется также и украинский Евромайдан. Они не хотят ничего слышать и знать о том, что на Майдане украинцы бились за свои права и в итоге их отстояли — в их глазах это однозначное зло. В общем, революция может быть только одна — в 1917 году, в крайнем случае ещё в 1905-м. Всё остальное — это ужас и кошмар.

2. Ненавидят капитализм, но и любят его тоже.

Любой любитель СССР расскажет вам, что капитализм это абсолютное зло — ведь как известно, при нём люди эксплуатируют один одного и ездят друг у друга на плечах, а при социализме на улицах всегда светит солнце, все живут дружно зато бедно и питаются финиками и лучшим в мире советским мороженым. Особо подкованные фанаты СССР для критики капитализма выкатывают "Капитал" Маркса, на страницах которого бородатый дедушка дотошно и подробно жалуется на общественное устройство Пруссии первой половины XIX века.

При этом устройство современной капиталистической России фанатов СССР полностью устраивает — хотя в нём наличествуют всё то, с чем боролись большевики начала XX века — олигархи, закрытый правящий класс богачей, беднеющее население, огромное социальное неравенство и религия во всех сферах жизни. Современный российский "звериный оскал капитализма" фанатов СССР полностью устраивает, и ничего менять они не хотят.

3. За Ленина, но одновременно и против него.

Вечно живой Ленин — это нечто вроде иконы для фанатов СССР, многие из них держат дома его бюст, а те что помоложе — носят с Лениным футболки. Отдельные фанаты СССР продолжают носить также и космомольские значки, заявляя на вопрос о причинах ношения такого значка примерно следующее — "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!", или же "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!".

При этом большинство фанатов СССР абсолютно не разделяют мнение Ленина о царской России — которую он называл тюрьмой народов, не согласны с его мнением о религии — которую он называл опиумом для народа, и вообще не разделяют его взглядов на дореволюционное общество — Ленин, как известно, призывал жестоко расправляться с казаками и называл великороссов "нардом-шовинистом". В общем, получается, что фанаты СССР одновременно и за, и против Ленина. Как такое может быть — квадратура круга)

4. Любят Ленина, но и белогвардецев с царём тоже.

Как я уже написал выше, Ленин для фанатов СССР — это нечто вроде иконы и предмет поклонения, но одновременно с этим любители СССР хорошо относятся также и к белогвардейцам, с которыми Ленин воевал. Также фанаты СССР почитают и царя — который был личным непримиримым врагом Ленина, а уничтожение монархии "вместе со всей этой белогвардейщиной" Ленин считал одной из главных своих жизненных задач — но любителей СССР это ничуть не смущает.

Как такое может быть? По-моему, можно выбрать только одну сторону — или ты за Ленина (который против белогвардейцев), или ты за белогвардейцев (которые против Ленина), но фанаты СССР видимо изобрели какого-то своего особого Ленина Шрёдингера — который подобно одноимённому коту, подходит одновременно и туда, и туда.

5. Ненавидят Гитлера, то в то же время и поддерживают.

Многие любители СССР ненавидят Гитлера за то, что тот напал на СССР — Гитлер является их главным, чуть ли не личным врагом, которому они противопоставляют Сталина, и даже пытаются укрепить культ последнего угрожающими новоязными фразочками вроде "Чем дальше вы от Сталина — тем ближе вы к Гитлеру!".

Но при этом, что парадоксально — они одновременно и поддерживают решения Гитлера, хваля его за раздел Польши — "а неплохо они со Сталиным Польшу поделили! Вот если бы этот Гитлер на нас не напал, так вместе бы и правили Европой!". Ещё многие любители СССР высказываются в поддержку Гитлера в "решении еврейского вопроса" и являются ярыми отрицателями Холокоста — заявляя, что последний придумали сами евреи чтобы унизить Германию. А ещё гордятся тем, что СССР освободил узников нацистских концлагерей, но при этом добавляют, что Гитлер абсолютно правильно держал там "всяких п***ров и врагов государства".

Как это может уживаться в рамках одной головы и что там творится — я не знаю. Как было сказано в одном стихотворении — "во тьме пролетали часы за часами, а что было дальше — подумайте сами".

6. Коммунисты, но за религию.

Как известно, Ленин и большевики всячески боролись с религией — закрывали церкви, организовывали в них склады картошки, зерна или кинолекционные клубы, а также нередко их взрывали. В Москве большевики уничтожили Храм Христа спасителя, в Минске — красивейший костёл святого Фомы Аквинского, в Гродно — древний фарный костёл Витовта (XIV век), памятник средневековой архитектуры. В 1920-30-е годы выпускалось множество антирелигиозной литературы, в которой пионеров подучивали приходить под церкви и плевать на бабушек, что стоят возле них.

Фанаты СССР не осуждают такую практику большевиков — но при этом сами часто считают себя верующими. Совмещение красного большевизма (с его противостоянием религии) и, собственно, религии их ничуть не смущает. Как это вообще возможно? Как эти взаимоисключающие, антагонистические идеи вообще уживается в рамках одной головы? У меня нет ответа на этот вопрос.

7. За мир во всём мире, но грозятся всех уничтожить.

Любой фанат СССР покажет вам с десяток советских открыток, которые любовно сберегаются им с "тех самых" времен. На открытках на голубом фоне будет нарисован голубь мира и написаны такие цитаты — "Миру-Мир!", "Нет войне!", "Мы за мир во всём мире!", "Хотят ли русские войны — спроси о том у тишины!" и прочее подобное. Показ открыток фанат СССР обычно сопровождает рассказами о том, какой миролюбивой страной был СССР — и всё его лицо в этот момент наполняется одухотворённым светом.

Следующим предложением, с уже обычным своим кислым выражением лица фанат СССР может добавить, что "для мира во всём мире" неплохо бы уничтожить ядерной бомбой Пиндосию, разделить Украину и Польшу, аннексировать Беларусь и Прибалтику, хлопнуть ядерными зарядами парочку городов в "проклятой Гейропе", а также закончить наконец в Афганистане то, что когда-то начали. Такой парадокс любителя СССР ничуть не смущает — он вообще не поймёт и не оценит вашего удивления такому диссонансу, либо ответит так — "что делать, за мир во всём мире приходится воевать!". Война это мир и всё такое.

Такие дела.

Как видите — мышление любителей СССР полно парадоксов и противоречий, которые вроде бы должны находится на разных полюсах мировоззрения, но легко уживаются в рамках одного сознания. Почему так происходит — я не знаю.

Максим Мирович, Livejournal