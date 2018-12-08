Новый год отменяется? 18 8.12.2018, 14:40

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Фото: Виртуальный Брест

В Бресте собрали елку и тут же разобрали.

Жители Бреста в недоумении: на Бульварном кольце города появилась красивая новогодняя ель, но затем бесследно исчезла, пишет virtualbrest.by.

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Ель на кольце начали монтировать 2 декабря с помощью автовышки. Однако символ нового года пробыл на месте установки недолго – сразу после установки все украшения с ели сняли, а саму конструкцию разобрали и увезли.

В настоящее время жители данного района Бреста гадают: куда делась ель, и зачем ее нужно было ставить два дня – чтобы потом тут же разобрать?