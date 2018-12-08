Какой один важный навык понадобится всем в будущем? 1 Наталья Кадя

8.12.2018, 14:51

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Мы вступили в эпоху борьбы.

Серьезной. Между человеком и роботом за право управлять человеком. И чтобы победить, нам как никогда важно понимать собственную человечность и то, как мы устроены. Ответы на вызовы будущего — в человеческом мозге. Там рождаются эмоции и принимаются решения. Знания о том, как функционирует мозг, скоро станут гигиенической нормой для всех, кто в работе взаимодействует с другим человеком. Мы вступили в эпоху нейроменеджмента.

Во всем цивилизованном мире работодатели уже уделяют большое внимание так называемым soft skills при приеме на работу и оценке лидерского потенциала. Во главу угла ставят личностные качества, измеряют эмоциональный интеллект вместо популярного IQ.

Фокус все больше смещается со “что” на “как”, с “кто” на “какой”. Никто из нас не может знать, что он будет делать на рабочем месте через 10‑15 лет. Но каждый может разобраться с тем, как реагировать на эти перемены и не бояться их.

Уже сейчас совершенно не важно, кто ты по профессии или статусу. 80 % текущих профессий исчезнут в ближайшие десятилетия. А ответ на вопрос “какой?” помогает понять, над чем работать и какие навыки развивать, чтобы уже завтра отвоевать у роботов статус человека.

Именно поэтому так много сегодня говорят о дефиците лидеров, обладающих способностью к критической самооценке, к постоянному развитию и роли “вечного студента”. Обществу нужны управленцы, способные разобраться с тем, почему мы думаем так, а не иначе, как мы думаем и почему делаем то, что делаем.

Все чаще для поиска ответов обращаются к нейроменеджменту — синхронизации науки о мозге с человеческим поведением в организациях и повседневной жизни. Нейроменеджмент использует когнитивную неврологию для анализа экономических и поведенческих проблем.

Реальность такова, что пока в организации работают люди, всегда есть эмоции, влияющие на бизнес. С помощью нейроменеджмента можно управлять процессами, в которых эмоции играют главную роль. Нейроэкономика, нейромаркетинг, нейролидерство — вот три краеугольных камня бизнеса будущего.

Например, по умолчанию мы предполагаем, что люди инвестируют, чтобы заработать больше денег. Но нейронаука доказывает: это не обязательно так. Нами движут разные мотивации, и нейроэкономика помогает определить реальную причину.

Дальше. Вы знаете, почему выбрали этот продукт, а не тот? Изучение поведения потребителей показало, что в 90 % случаев мы принимаем бессознательные решения. Нейромаркетинг нацелен на эти 90 %. В процесс принятия решений о покупке вовлечен весь мозг. К сожалению, рациональная его часть в такой ситуации наименее сильна.

И, наконец, нейролидерство. Люди по‑прежнему не уходят из компаний, люди уходят от руководителей. По-настоящему эффективная культура лидерства должна создавать привлекательную и вдохновляющую среду. Нейролидерство дает инструменты, позволяющие руководить эффективно, исходя из особенностей поведения человека.

Нейроменеджмент помогает выявлять лидерский потенциал в каждом члене команды и, как результат, в организации. За любым принятым решением, за управлением людьми и поведением стоят глубокие мыслительные и эмоциональные процессы. А их у 100 разных людей — 100. Нейронаука в бизнесе помогает понять, что происходит в головах сотрудников, как возникают идеи, эмоции и как формируются решения.

Существует корреляция между факторами влияния, неврологической активностью в мозге, поведенческими реакциями и практической выгодой для организации. Улучшение взаимодействия людей — лидеров разных подразделений, сотрудников разных уровней, команды в целом — ведет к рождению новых идей. Лидеры становятся эффективными наставниками и коучами. В конце концов эти изменения проявляются в лучших отношениях с клиентами и общими результатами бизнеса.

Нейроменеджмент дает лидеру ответы на вопросы о том, какие ситуации он воспринимает как стрессовые и как изменить эту реакцию, какое поведение других подталкивает его к тем или иным решениям, что его стимулирует к развитию, как эмоции влияют на его решения.

Классическое образование по‑прежнему важно. Но само по себе оно перестало служить гарантией того, что вы сможете эффективно управлять отношениями внутри организации. Навыки и знания — ценные активы. Но куда важнее стала способность управлять отношениями и эмоциями, необходимыми в процессе принятия решений.

Современные технологичные компании платят своим талантливым сотрудникам за то, чтобы они думали. Нейроменеджмент помогает понять, что они думают. Это может стать ключом к двери от эпохи роботов. Ключом, который останется в руках людей.

Наталья Кадя, Новое время