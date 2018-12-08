закрыть
8 декабря 2018, суббота, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Российские ракеты угрожают половине Европы

3
  • 8.12.2018, 14:55
  • 1,435

Об этом заявили в украинской разведке.

Украинская разведка не раз фиксировала возле украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы "Искандер", дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы Украины. Об этом в комментарии "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, если Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности – это ставит под угрозу безопасность большинства стран Европы.

"Если мы говорим даже теоретически: больше 500 км – это уже нарушение Договора. Оно говорит о том, что размещение таких комплексов вблизи границ Европы несет непосредственную прямую угрозу всей территории Европейских стран", – отмечает представитель ГУР.

Скибицкий привел пример пуска крылатой ракеты системы "Калибр", который "позволяет из акватории Черного моря покрывать пол-Европы".

"То есть, все страны восточной Европы – Словакия, Польша, Чехия, Болгария – находятся под прямым прицелом таких стратегических вооружений", - подчеркнул он.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

США дали России 60 дней на выполнение условий ракетного договора.

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил, что в противном случае Штаты перестанут придерживаться положений договора.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер