«Священной долг и обязанность участвовать в протестах против нынешней власти» 1 8.12.2018, 15:20

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В Вильнюсе продолжается Форум свободной России.

Сегодня Форум свободной России в Вильнюсе посетил всемирно известный литовский поэт Томас Венцлова. Венцола считается основателем современной литовской поэтической традиции, был одним из близких друзей Иосифа Бродского. Поэт кроме того написал много литературоведческих трудов о литовской, польской и русской поэзии. Ему предоставили открыть секцию Форума, посвященную культуре, пишет kasparov.ru.

"Есть существенная разница между деятелем политики и культуры. Тот, кто занимается политикой, неспособен вообразить полный крах. Это как бы входит в его профессию, что бы не случилось, что-то дальше будет и надо будет что-то делать. А деятель культуры способен вообразить полный крах и катастрофу, это тоже входит в его профессию. Оруэлл, Замятин, Хаксли, многие-многие другие воображали и изображали это всегда и поэты это чаще всего пишут в предчувствие полного краха. Это одна разница. Но есть и вторая разница: культура никогда не пропадает, ни в каких условиях. Она может уйти в подполье, она может уйти в лес она может уйти в эмиграцию, она может уйти в Сибирь, в тюрьму куда угодно. Она существует, она есть, она работает в любых условиях. Вот эта разница, пожалуй, в пользу культуры", — сказал Венцлова.

Также поэт отметил, что россияне могут чувствовать себя вполне комфортно в Вильнюсе, потому что город среди многих прочих вобрал в себя и русскую культуру: "Это город в частности и русской культуры, литовской, польской, беларуской, кстати, культуры идиш, культуры иврита, культуры немецкой, даже итальянской, но в какой-то мере и русской. Это город, скажем, Комиссаржевской и многих других, чувствуйте себя здесь как дома, пожалуйста".

В дискуссии об искусстве и власти на Форуме свободной России выступили Мария Алехина - участница Pussy Riot и сооснователь организации "Зона права", Артемий Троицкий - музыкальный критик, Анатолий Голубовский - социолог, искусствовед, Василий Шумов - музыкант, Елена Фанайлова - поэтесса, журналист и Александр Чепарухин - музыкальный продюсер. Модерировал дискуссию публицист и арт-менеджер Марат Гельман.

Гельман выделил три вопроса для участников: как жить в этих условиях, какая должна быть культурная политика в России будущего; могут ли люди из культуры участвовать в протесте и оппозиционной деятельности.

Отвечая на первый вопрос, Голубовский отметил, что для культурного сообщества важна солидарность.

"Самоорганизации и солидарности в культурной сфере мешает борьба за финансирование", — заявил Голубовский.

Социолог отметил, что нет никакой солидарности ни по делу "Седьмой студии", ни по делу Сенцова среди деятелей культуры. Он считает, что если бы случилась массовая забастовка, то это смогло бы напугать власть.

"Профессиональная солидарность - это реальная возможность повлиять на власть", — отметил Голубовский.

Шумов же полагает, что культуры в России нет.

"Я не ожидал, что среди русских рок-музыкантов окажется столько путинских подонков", — сказал поэт.

Чепарухин заметил, что ситуация в России с искусством неоднозначная. "Сейчас как никогда, при арестах и появлении цензуры, возникает большие возможности. Много культурных учреждений и проектов современного искусства, которые финансирует государство", - сказал продюсер. При это, заметил Чепарухин, государство не указывает, что должны эти учреждения и проекты делать. "Здесь выступает только самоцензура", - полагает продюсер.

Фанайлова, отвечая на вопрос о том, как жить, предложила не сотрудничать с государством.

"В этой ситуации нужно в радикализм податься", — сказала поэтесса.

Она поддержала Голубовского и отметила, что в этой ситуации очень важна солидарность.

"Священной долг и обязанность участвовать в протестах против нынешней власти", — ответила Фанайлова на третий вопрос.

Троицкий вспомнил, что сегодня день памяти Джона Леннона. И в связи с этим, он заметил, что все важные движения в истории мира совершались благодаря деятелям культуры. Он привел в пример антикоммунистические настроения в 80-х годах. Они стали возможным благодаря тем явлениям культуры, которые зарождались в 60-е годы. Например, таким, как Юрий Любимов и Владимир Высоцкий.

"Отвечая на первый вопрос, хочу сказать, что каждый работник культуры должен быть честен самим с собой и не иметь никаких отношений с государством", — заявил критик.

Он также заметил, что необходимости в Министерстве культуры нет. "Оно есть во всех тоталитарных и бедных странах", — заметил Троицкий. Он уверен, что художники — это самоорганизующаяся материя и они могут сами разобраться со своими делами.

Затем на вопросы отвечала участница Pussy Riot Мария Алехина. Она сказала, что не знает как нужно. "Я могу рассказать как я живу", — заявила Алехина. Она привела в пример того как можно жить, активистов "Бессрочного протеста" и концерт в поддержку Хаски.

"Если сложно придумать что-то свое, всегда можно присоединиться к таким вещам", — заявила активистка.